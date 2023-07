17-Jähriger wird bei Unfall auf A49 tödlich verletzt

Borken (dpa/lhe) - . Ein 17-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 49 bei Borken im Schwalm-Eder-Kreis tödlich verletzt worden. Aus bislang ungeklärter Ursache stießen ein Auto und ein Motorrad zusammen, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Bei dem Unfall am Mittwochabend stürzten der 17 Jahre alte Fahrer der Maschine und der ebenfalls 17 Jahre alte Beifahrer. Einer der beiden verletzte sich tödlich und der andere schwer - wer von beiden das Motorrad fuhr, ist nach Polizeiangaben bislang noch unklar. Der verletzte 17-Jährige kam in eine Klinik, auch der 36 Jahre alte Autofahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.