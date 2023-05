175 Jahre Paulskirchenversammlung: Bundespräsident hält Rede

Frankfurt/Main (dpa) - . Mit einem Festakt und dem Beginn eines viertägigen Bürgerfests wird heute in Frankfurt die Nationalversammlung in der Frankfurter Paulskirche gefeiert. Die Festrede hält Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der das für die deutsche Demokratiegeschichte wichtige Datum würdigt. Am 18. Mai 1848 trat die Nationalversammlung in der Paulskirche erstmals zusammen, um eine freiheitliche Verfassung für ganz Deutschland zu erarbeiten.