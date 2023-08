18-Jähriger mit Messer niedergestochen

Frankfurt (dpa/lhe) - . Auf der Frankfurter Zeil ist in der Nacht zu Sonntag ein 18-Jähriger von einem noch unbekannten Mann mit einem Messer niedergestochen worden. Das Opfer sei aus einer Gruppe heraus beleidigt worden, teilte die Polizei mit. Bei einem anschließendem Wortgefecht habe der Unbekannte das Messer gezogen und den 18-Jährigen am Oberkörper verletzt. Anschließend sei die Gruppe geflüchtet. Die Fahndung sei bislang erfolglos geblieben. Der Verletzte musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Bei dem Messerstecher soll es sich um einen etwa 16 Jahre alten Jugendlichen handeln. Ermittelt werde wegen eines versuchten Tötungsdeliktes.