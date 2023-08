18-Jähriger nach Brand in Asylbewerberunterkunft vor Gericht

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach dem Brand in einer Asylbewerberunterkunft in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) steht seit Dienstag ein 18 Jahre alter Bewohner der Einrichtung vor dem Amtsgericht Frankfurt. Am ersten Verhandlungstag räumte der Angeklagte ein, den Brand im Februar dieses Jahres verursacht zu haben. Über die Hintergründe gab es zunächst keine weiteren Erkenntnisse.