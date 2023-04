18-Jähriger nach Streit mit Messer angegriffen

Kassel (dpa/lhe) - . Ein Unbekannter hat einen 18-Jährigen nach einem Streit im Kasseler Straßenverkehr mit einem Messer angegriffen. Die Attacke habe sich am Montagabend auf einem Supermarktparkplatz ereignet, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zuvor soll der 18-Jährige mit einem anderen Autofahrer aneinandergeraten sein, der ihm dann auf den Parkplatz folgte. Dort kam es zu einem weiteren Streit zwischen beiden Fahrern und ihren Begleitern, bei dem der Täter dem 18-Jährigen eine Stichverletzung am Gesäß zugefügt haben soll. Der Angreifer und sein Begleiter flüchteten laut Polizei unerkannt.