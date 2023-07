19-Jährige stürzt von Oberleitungsmast

Hanau (dpa/lhe) - . Beim Sturz von einem Oberleitungsmast der Bahn in Hanau hat eine junge Frau lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die 19-Jährige sei am Montagnachmittag als „torkelnde Person“ zwischen Gleisen bei einem Stellwerk in der Nähe des Hauptbahnhofs aufgefallen, teilte die Bundespolizei in Koblenz mit. Daraufhin seien die Gleise gesperrt worden.