19-Jähriger brutal zusammengeschlagen: Jugendliche in U-Haft

Marburg (dpa/lhe) - . Zwei Jugendliche sollen auf einer Straße in der Marburger Innenstadt einen 19 Jahre alten Mann brutal zusammengeschlagen haben. Der 19-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Die 14 und 16 Jahre alten mutmaßlichen Angreifer wurden festgenommen und kamen in Untersuchungshaft. Die Ermittler werfen ihnen versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor, wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in Marburg gemeinsam mitteilten.