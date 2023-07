19 Strafanzeigen beim Frankfurter Christopher Street Day

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Im Rahmen des Christopher Street Day (CSD) in Frankfurt am Wochenende hat die Polizei 19 Strafanzeigen aufgenommen. Bei mindestens drei dieser Anzeigen würden mögliche queerfeindliche Motive geprüft, teilte die Polizei am Montag mit. Es gehe unter anderem um Körperverletzungen gegen einen homosexuellen Mann und zwei Transmenschen. Ein 39-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden.