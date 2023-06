20-jähriger bekommt vier Anzeigen in einer Nacht

Die erste Anzeige habe der Mann bekommen, weil er zunächst eine Rettungswagenbesatzung beleidigt und sich dieser aggressiv gegenüber verhalten habe. Der Rettungswagen sei aufgrund seiner starken Alkoholisierung alarmiert worden. Beim Eintreffen der daraufhin verständigten Polizei habe sich das Benehmen nicht verbessert, hieß es. Er sei zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Der Mann soll in Richtung der Polizisten getreten und diese ebenfalls beleidigt haben, was seine zweite Anzeige in der Nacht bedeutete.