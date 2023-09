20 Teilnehmer bei Projekt für klimafreundlichere Schulhöfe

Zehn Schulen seien bereits mit der Umgestaltung fertig oder sind derzeit dabei, das Projekt abzuschließen - sie haben an der ersten Projektrunde in den Jahren 2020/21 teilgenommen. In der aktuellen zweiten Runde planen zehn weitere Schulen die Umgestaltung ihres Geländes. Darunter sind etwa die Grundschule am Hengstbach in Dreieich (Landkreis Offenbach) und die Erich Kästner-Schule in Bürstadt (Landkreis Bergstraße).