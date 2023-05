200.000 Euro Sachschaden nach Dachstuhlbrand in Heidenrod

Heidenrod (dpa/lhe) - . Bei einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Heidenrod (Rheingau-Taunus-Kreis) ist ein Sachschaden von etwa 200.000 Euro entstanden. Nachbarn bemerkten in der Nacht zu Dienstag die Flammen aus dem Dachgeschoss des Hauses, wie die Polizei mitteilte. Bei Eintreffen der Feuerwehr habe der gesamte Dachstuhl bereits in Brand gestanden. Die 90 Jahre alte alleinige Bewohnerin des Hauses wurde mit einer Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte gab es nicht. Details zur Brandursache waren zunächst nicht bekannt - die Kriminalpolizei ermittelt. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an.