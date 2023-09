2022: Homeoffice für mehr als ein Viertel der Erwerbstätigen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Anteil der Erwerbstätigen in Hessen, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten, ist im vergangenen Jahr fast unverändert geblieben. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte, leisteten rund 902 000 Menschen oder 28 Prozent der Erwerbstätigen im Bundesland ihre Arbeit anteilig oder vollständig von zu Hause aus. Das war mehr als im Bundesdurchschnitt von 24 Prozent. Im Vorjahr hatte der Anteil der Erwerbstätigen in Hessen, die das Homeoffice nutzen, noch bei 29 Prozent gelegen. 2019, also im Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie, waren es lediglich 16 Prozent.