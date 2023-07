21-Jähriger bei Auseinandersetzung in Fulda schwer verletzt

Fulda (dpa/lhe) - . Ein 21-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Fulda mit einer Eisenstange und mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden leicht verletzt, wie die Staatsanwaltschaft Fulda und die Polizei am Donnerstag mitteilten. Alle drei Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden.