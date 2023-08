21 Parteien oder Wählergruppen zur Landtagswahl zugelassen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Der Landeswahlausschuss hat über die Zulassung der Landeslisten für die Landtagswahl am 8. Oktober in Hessen entschieden und 21 von 22 eingereichten Listen zugelassen. Das teilte der Landeswahlleiter am Freitag in Wiesbaden mit. Zurückgewiesen wurde demnach die Landesliste von der Partei Bündnis C - Christen für Deutschland, da die erforderlichen 1000 Unterstützungsunterschriften nicht vorlagen.