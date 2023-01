23-Jähriger bei Sturz von Eschbacher Klippen schwer verletzt

Usingen/Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein 23 Jahre alter Mann ist im Taunus von den Eschbacher Klippen gestürzt und hat sich schwere Verletzungen zugezogen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Polizei geht von einem Unfall aus. Warum sich der 23-Jährige am Donnerstag bei Dunkelheit auf der bei Wanderern und Ausflüglern beliebten Felsformation in der Nähe von Usingen aufhielt, war zunächst ungeklärt.