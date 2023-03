24-jährige Motorradfahrerin stirbt nach Unfall

Lützelbach (dpa/lhe) - . Eine junge Motorradfahrerin ist nach einem Unfall in Lützelbach (Odenwaldkreis) schwer am Kopf verletzt worden und einige Stunden später im Krankenhaus gestorben. Die 24-Jährige war am Samstagnachmittag aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug von einer Landstraße abgekommen und in den angrenzenden Graben gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Ein Rettungshubschrauber brachte sie nach einer Erstversorgung durch den Notarzt in eine Klinik, wo sie am frühen Samstagabend aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen starb.