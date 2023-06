24-Jähriger in Großbritannien festgenommen

Fulda (dpa/lhe) - . Nach einer internationalen Fahndung ist ein mutmaßlicher Geldautomatensprenger in Großbritannien festgenommen worden. Der 24-Jährige soll Ende 2021 mit zwei Komplizen an einer versuchten Sprengung in einer Bankfiliale in Dipperz (Landkreis Fulda) beteiligt gewesen sein, wie das Polizeipräsidium Osthessen am Freitag mitteilte.