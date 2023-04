25-Jährige attackiert und verletzt zwei Polizeibeamte

Dieburg (dpa/lhe) - . Eine 25-Jährige hat im südhessischen Dieburg zwei Polizisten attackiert und verletzt. Die Beamten waren am Montagabend verständigt worden, weil die Frau mehrere Flaschen auf eine Straße gestellt hatte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Bei der folgenden Kontrolle schlug die alkoholisierte Frau demnach unvermittelt auf einen Polizisten ein und rannte davon. Als die beiden Beamten sie eingeholt und gestoppt hatten, leistete sie laut Mitteilung weiter erheblichen Widerstand. Unter anderem habe sie einen Polizeibeamten gebissen und dessen Kollegen an der Hand verletzt.