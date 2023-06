250.000 Euro Schaden bei Scheunenbrand

Schlüchtern (dpa/lhe) - . Bei einem Scheunenbrand in Schlüchtern im Main-Kinzig-Kreis ist ein Sachschaden von rund 250.000 Euro entstanden. Die Brandursache sei bislang unklar, teilte ein Polizeisprecher am Dienstag mit. Das Feuer war am späten Montagabend im Stadtteil Elm ausgebrochen. In der Scheune seien Heuballen sowie ein Radlader und andere landwirtschaftliche Maschinen gelagert gewesen. Am frühen Dienstagmorgen war die Feuerwehr noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Die brennenden Heuballen müssten aus der Scheune geholt und auseinandergezogen werden. Die Ortsdurchfahrt im Stadtteil Elm sei gesperrt.