26-jährige Bikerin aus Hessen bei Sturz im Harz verletzt

Oberharz am Brocken (dpa) - . Eine Motorradfahrerin aus Hessen ist im Harz bei einem Sturz schwer verletzt worden. Am Samstag fuhr die 26-Jährige als Letzte in einer Gruppe Bikerinnen auf der L96 aus Richtung Rappbodetalsperre Richtung Rübeland, wie die Polizei am Sonntag in Halberstadt mitteilte. Sie kam demnach in einer Linkskurve nach rechts von der Straße ab und fuhr gegen die Leitplanke. Das Motorrad rutschte an der Leitplanke entlang, die Fahrerin wurde auf einen Grünstreifen geschleudert.