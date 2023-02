261 Rinder mit mobiler Schlachteinheit geschlachtet

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Im vergangenen Jahr sind in Hessen 261 Rinder in einer mobilen Schlachteinheiten hofnah geschlachtet worden. Das teilte das Umweltministerium am Montag in Wiesbaden mit. Diese teilmobile Schlachtung vor Ort sei ein wichtiger Schritt zu mehr Tierwohl in der Landwirtschaft, denn der Transport zum Schlachtbetrieb verursache oft besonderen Stress für die Tiere, erklärte Landwirtschaftsministerin Priska Hinz (Grüne).