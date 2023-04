270 Zählstellen erfassen hessischen Radverkehr

Die Zählstellen sind in Hessen seit März 2022 in den Boden an Straßen und Radwegen verlegt worden. Sie messen den Radverkehr mit Induktionsschleifen. Ihre Daten übermitteln sie rund um die Uhr per Mobilfunk an einen zentralen Server. Nach früheren Angaben der Landesstraßenbaubehörde Hessen Mobil lassen sich damit „wichtige Rückschlüsse für die notwendige Ausgestaltung der Infrastruktur, zum Beispiel die Breite von Wegen oder die Steuerung von Lichtsignalanlagen, treffen“. Die Gesamtkosten des Projektes liegen den Angaben zufolge bei etwa 3,6 Millionen Euro.