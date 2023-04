28-Jähriger greift in Bad Wildungen zwei Autofahrer an

Korbach (dpa/lhe) - . Ein 28-Jähriger hat in Bad Wildungen zwei Autofahrer angegriffen und einen Pkw gestohlen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Demnach zog der Mann am frühen Montagmorgen im Kreis Waldeck-Frankenberg einen 82-Jährigen gewaltsam aus seinem Pkw, nachdem er ihn zuvor auf der Straße angehalten hatte, und floh mit dessen Wagen. Auf einem Parkplatz versuchte er dann, die Tür des Autos eines 18 Jahre alten Fahrers gewaltsam zu öffnen. Da der Fahrer die Tür zuhalten und verriegeln konnte, sei er allerdings gescheitert.