28-Jähriger kommt bei Zusammenstoß mit S-Bahn ums Leben

Frankfurt am Main (dpa/lhe) - . Ein Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einer S-Bahn am Bahnhof Frankfurt-Rödelheim tödlich verletzt worden. Der 28-Jährige war in der Nacht zum Freitag aus bislang ungeklärter Ursache mit einer weiteren Person über die Gleise gelaufen, wie ein Polizeisprecher sagte. Die andere Person war bislang unbekannt, ob nach ihr gefahndet wird, konnte der Sprecher nicht sagen. Der 28-Jährige starb noch am Unfallort.