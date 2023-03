28-Jähriger soll Polizistin verletzt haben

Hattersheim (dpa/lhe) - . Ein 28 Jahre alter Mann soll eine Polizistin bei einem Einsatz in Hattersheim (Main-Taunus-Kreis) verletzt haben. Er habe die Beamtin am Sonntagabend zur Seite gestoßen, um vor einer Festnahme zu flüchten, teilte das Polizeipräsidium in Wiesbaden am Montag mit.