29 Autobahn-Projekte aus Hessen sollen realisiert werden

„Wenn wir die Entscheidungen und Planungen in unserem Land insgesamt beschleunigen wollen, gilt das natürlich auch für den Straßenverkehr“, erklärte der Grünen-Fraktionschef. Durch jahrzehntelanges Nicht-Entscheiden seien erhebliche Mängel im Bestandsnetz entstanden. Es müssten Brücken und Straßen schnellstmöglich saniert werden, erklärte Wagner. „Wir werden jetzt die Bedingungen klären und in der Koalition in Ruhe beraten, was der Beschluss im Bund für Hessen bedeutet.“