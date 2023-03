29 Autobahn-Projekte sollen schnell realisiert werden

Der Fraktionsvorsitzende der Grünen im hessischen Landtag, Mathias Wagner, begrüßte am Mittwoch in Wiesbaden die erzielte Einigung der Ampel-Koalition in Berlin. „Wenn wir die Entscheidungen und Planungen in unserem Land insgesamt beschleunigen wollen, gilt das natürlich auch für den Straßenverkehr.“