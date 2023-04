29 Festnahmen: Zollkontrolle auf Baustelle in Mittelhessen

Gießen (dpa/lhe) - . Bei einer Zollkontrolle auf einer Großbaustelle in Gießen sind am Dienstag 29 Männer festgenommen worden. Sie hätten keinen gültigen Aufenthaltstitel vorlegen können, teilte das Hauptzollamt Gießen am Dienstag mit. Auch gegen die Arbeitgeber der Festgenommenen werde nun ermittelt. Bei zwei weiteren Zollkontrollen auf Großbaustellen in Fulda und in Kassel habe es neun weitere Festnahmen gegeben. Die Kontrollen waren den Angaben zufolge Teil einer bundesweiten Aktion gegen Schwarzarbeit.