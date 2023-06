29 Grad zum Wochenstart in Hessen

Frankfurt (dpa/hes) - . Die Menschen in Hessen können sich auf einen sonnigen Wochenstart freuen. Die Temperaturen erreichen am Montag bis zu 29 Grad Celsius, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf können vereinzelt Wolken aufziehen. In der Nacht auf Dienstag kühlen die Temperaturen etwas ab, sie liegen zwischen 12 und 9 Grad.