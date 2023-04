3:0: Darmstadt macht nächsten Schritt Richtung Bundesliga

Kiel/Darmstadt (dpa) - . Darmstadt 98 hat den nächsten großen Schritt in Richtung Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gemacht. Der Zweitliga-Spitzenreiter gewann am Sonntag bei Holstein Kiel mit 3:0 (2:0) und kann in den verbleibenden vier Spielen nicht mehr von den ersten drei Plätzen verdrängt werden. Im Idealfall steht der direkte Aufstieg bereits am nächsten Samstag nach dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli fest.