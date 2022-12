300.000 Euro Schaden durch Feuer in Mehrfamilienhaus

Offenbach (dpa/lhe) – . Ein Feuer hat in einem Mehrfamilienhaus im Stadtzentrum von Offenbach einen Schaden von rund 300.000 Euro angerichtet. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Feuerwehr evakuierte nach eigenen Angaben auch die beiden angrenzenden Gebäude. Insgesamt wurden 25 Bewohner in Sicherheit gebracht und wegen des Regens in einem Bus versorgt.