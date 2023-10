32 neue Windräder in den ersten neun Monaten in Hessen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . In Hessen ist die Zahl der neuen Windräder deutlich gewachsen. In den ersten neun Monaten des Jahres gingen 32 Anlagen in Betrieb, wie aus vorläufigen Zahlen der Fachagentur Windenergie an Land hervorgeht, die der Deutschen Presse-Agentur vorlagen. Die dadurch zugebaute Leistung lag bei rund 136 Megawatt. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum 2022 waren in Hessen lediglich fünf neue Windräder in Betrieb genommen worden.