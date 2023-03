34-Jähriger verletzt Polizisten und beschädigt Rettungswagen

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Ein 34-Jähriger hat in Wiesbaden einen Polizisten verletzt, einen Sanitäter angegriffen und einen Rettungswagen beschädigt. Der betrunkene Mann hatte in der Nacht zum Sonntag in der Innenstadt auf dem Boden gelegen, wie die Polizei mitteilte. Als ein Rettungswagen eintraf, stieß er einem der zwei Sanitäter vor die Brust. Beide retteten sich in ihr Fahrzeug.