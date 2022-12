35-Jähriger von Zug angefahren und schwer verletzt

Darmstadt (dpa/lhe) - . Ein 35 Jahre alter Mann ist bei Darmstadt von einem Zug angefahren und schwer verletzt worden. Der Mann wurde durch den Zusammenprall am Sonntagmorgen neben die Gleise geschleudert und erlitt einen Beinbruch, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Montag mitteilte. Eine Joggerin fand den 35-Jährigen in einem Feld neben den Gleisen.