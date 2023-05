3500 Menschen bei Mai-Kundgebung mit Verdi-Chef in Frankfurt

Frankfurt/Main/Herborn (dpa/lhe) - . Rund 3500 Menschen haben laut Polizei in Frankfurt an einer Kundgebung mit Verdi-Chef Frank Wernecke am „Tag der Arbeit“ teilgenommen. „Der beste und am Ende einzige Weg, um die steigenden Lebenshaltungskosten auszugleichen, sind kräftige Lohn- und Gehaltszuwächse“, rief der Bundesvorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Montag. Menschen mit niedrigen Löhnen seien von der Inflation überproportional betroffen, sagte Wernecke bei der DGB-Kundgebung auf dem Frankfurter Römerberg. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) sprach in Herborn im Lahn-Dill-Kreis ebenfalls bei einer 1.-Mai-Demonstration.