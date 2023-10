350.000 Euro Schaden bei Wohnhausbrand in Dietzenbach

Dietzenbach (dpa/lhe) - . Bei einem Wohnhausbrand in Dietzenbach (Landkreis Offenbach) ist ein Schaden in Höhe von etwa 350.000 Euro entstanden. Das Wohnzimmer des Reihenhauses sei am frühen Samstagmorgen aus unbekannter Ursache in Vollbrand geraten, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 63-jährige Eigentümer habe das Gebäude noch rechtzeitig verlassen können. Er sei wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht worden. Das Haus ist laut Mitteilung unbewohnbar. Die Kriminalpolizei ermittelt.