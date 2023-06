39-Jährige greift Passanten und Polizei an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Eine 39-Jährige soll auf der Einkaufsstraße Zeil in der Frankfurter Innenstadt mehrere Personen angegriffen haben. Als Polizisten sie festnehmen wollten, habe sie sich stark gewehrt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Frau habe die Beamten geschlagen und getreten sowie versucht, einen Polizisten in die Wade zu beißen. Dabei habe sie wüste Todesdrohungen und Beleidigungen ausgestoßen.