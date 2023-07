40-Jährige getötet: Ehemann in Untersuchungshaft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Weil er seine Ehefrau in ihrem Frankfurter Haus getötet haben soll, sitzt ein 51-Jähriger wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Gegen den bereits früher gewalttätigen Mann habe seit rund fünf Wochen ein Annäherungs- und Kontaktverbot zu seiner 40 Jahre alten Frau bestanden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag gemeinsam mit. Er habe nach der Tat am Montag selbst den Notruf der Polizei gewählt und angegeben, soeben seine Frau getötet zu haben. Zur Tatwaffe machten die Ermittler keine Angaben.