40-Jähriger schwer verletzt: Suche nach Täter dauert an

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Nach einem Vorfall mit einem schwer verletzten 40-jährigen Mann in einem Einkaufszentrum in Frankfurt-Gallus dauert die Suche nach dem Täter weiter an. Dies teilte die Polizei am Sonntag mit. Bei dem Vorfall am Freitagnachmittag sei der 40-Jährige mutmaßlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Beamten ermitteln wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts.