400.000 Erinnerungsschreiben für Grundsteuererklärungen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - . Zweieinhalb Monate nach Ende der Abgabefrist fehlen in Hessen immer noch viele Grundsteuererklärungen - rund 400 000 Erinnerungsschreiben sollen weiterhelfen. Wie die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Donnerstag mitteilte, wurden bisher mehr als 2,4 Millionen und damit etwa 88 Prozent der Erklärungen abgegeben. Die Abgabefrist war vom Oktober 2022 bis zum 31. Januar 2023 verlängert worden. Persönliche Schreiben an die Eigentümer, deren Erklärungen noch fehlen, sollen ab kommender Woche verschickt werden, erklärte Hessens Finanzminister Michael Boddenberg (CDU).