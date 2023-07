43-Jährige nach Unfall bei Liebenau gestorben

Liebenau (dpa/lhe) - . Nach einem Verkehrsunfall zwischen Liebenau-Niedermeiser und Hofgeismar (Landkreis Kassel) ist eine 43-jährige Frau im Krankenhaus gestorben. Das hat die Polizei am Dienstag mitgeteilt. Den Angaben zufolge war die Frau am Montag mit ihrem 42 Jahre alten Ehemann und ihrer zwei Monate alten Enkelin in einem Pkw auf einer Landstraße bei Liebenau unterwegs. Nach Zeugenangaben soll der Mann versucht haben, ein vor ihm fahrendes Auto zu überholen.