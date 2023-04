4:3 nach 0:2: Wehen Wiesbaden krönt spektakuläre Aufholjagd

Mit nun 56 Punkten festigte Wehen Wiesbaden den dritten Platz. Die Hessen waren bereits in den vergangenen Wochen gut unterwegs. Sowohl gegen Waldhof Mannheim (3:0) als auch bei Rot-Weiss Essen (3:1) zeigte das Team von Trainer Markus Kauczinski beeindruckende Offensivleistungen. In der kommenden Woche wartet am Samstag (14.00 Uhr) das Gastspiel beim VfB Oldenburg, der wie Zwickau im Abstiegskampf steckt.