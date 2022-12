45-Jähriger fährt betrunken Auto und baut mehrere Unfälle

Hauneck (dpa/lhe) - . Ein Autofahrer hat bei einer Trunkenheitsfahrt in Hauneck (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) einen Schaden in Höhe von 7500 Euro verursacht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam der 45-Jährige am Samstagnachmittag zunächst mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Grundstückszaun. Als er seine Fahrt fortsetzte, stieß er mit einem Pkw zusammen, dessen Vorfahrt er missachtet hatte. Schließlich streifte der Mann noch eine Grundstücksmauer. Der 45-Jährige war betrunken, ihm wurde Blut entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.