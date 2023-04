45-Jähriger nach Einbruchserie in Untersuchungshaft

Homberg (dpa/lhe) - . Die Polizei in Nordhessen hat einen 45 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Er soll im vergangenen Jahr 31 Mal in Gewerbe- und Geschäftsräume im Schwalm-Eder-Kreis und im Landkreis Marburg Biedenkopf eingebrochen sein, wie die Polizei am Montag mitteilte. „Mehrere Treffer bei der Spurenauswertung brachten die Kriminalpolizei auf den 45-jährigen Beschuldigten“, hieß es. Die Beamten konnten ihn daraufhin festnehmen.