4,5 Millionen TV-Zuschauer sehen Hessen-Duell im DFB-Pokal

Hamburg (dpa) - . Die Live-Übertragung vom Hessen-Duell im DFB-Pokal zwischen Eintracht Frankfurt und Darmstadt 98 haben weniger Zuschauer gesehen als die Achtelfinal-Partie des FC Bayern in Mainz. Im Schnitt verfolgten 4,516 Millionen Interessierte am Dienstagabend in der ARD den 4:2-Erfolg des Europa-League-Siegers gegen den Zweitliga-Tabellenführer.