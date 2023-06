47-Jähriger stirbt bei Autounfall

. Trebur (dpa/lhe) . Ein 47 Jahre alter Autofahrer ist bei einem Unfall im südhessischen Trebur tödlich verletzt worden. Er sei am frühen Samstagmorgen auf der Landesstraße 3040 unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Aus bislang unbekannten Gründen sei er mit seinem Wagen in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen. Das Auto habe sich überschlagen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Wegen des Unfalls war die L 3040 für rund drei Stunden gesperrt.