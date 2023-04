49-Euro-Ticket: Sonderregelung zu IC-Zügen unsicher

Im Moment können Reisende auf der Strecke von Dillenburg durch das Siegerland und Sauerland bis nach Dortmund in freigegebenen Fernzügen mit ihrem Nahverkehrsticket fahren. Das ist vor allem für Pendler mit Monatskarten des Verkehrsverbunds interessant. Bislang sind täglich jeweils sechs IC-Verbindungen in beide Richtungen für Fahrgäste mit Nahverkehrsticket freigegeben. Diese Sonderregelung soll die Region entlasten, in der es seit der Sperrung der Rahmedetalbrücke auf der Autobahn 45 zu erheblichen Verkehrsproblemen kommt. Das 49-Euro-Ticket startet am 1. Mai.