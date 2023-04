49-Euro-Ticket: Verkehrsverbund mit Start „sehr zufrieden“

Knut Ringat, Geschäftsführer des Rhein-Main-Verkehrsverbunds (RMV) hatte sich zum Verkaufsstart am 3. April ebenfalls zufrieden zum Absatz geäußert: Allein am Montag war mit 20.000 bis 25.000 verkauften 49-Euro-Tickets im RMV gerechnet worden. Der RMV verkauft die Monatskarte als mobiles Ticket oder als Chipkarte. Eine Bilanz zur Nachfrage will der Verkehrsverbund Ende des Monats ziehen.