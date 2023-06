50-Jähriger bei Probefahrt mit Motorrad tödlich verunglückt

Herborn (dpa/lhe) - . Ein 50 Jahre alter Mann ist bei einer Probefahrt mit einem Motorrad in der Nähe von Herborn (Lahn-Dill-Kreis) tödlich verunglückt. Er sei auf einer Landstraße aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Montag mit. Das Motorrad habe sich anschließend überschlagen und sei im Straßengraben gelandet. Polizisten hätten während einer Streifenfahrt zufällig den Unfall am Samstag beobachtet und Erste Hilfe geleistet. Der Mann sei noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben.