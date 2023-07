50 weitere Schulen für neues Fach „Digitale Welt“ ausgewählt

Wiesbaden (dpa/lhe) - . Das neue hessische Unterrichtsfach „Digitale Welt“ wird im kommenden Schuljahr fortgesetzt und ausgeweitet. 50 neue Schulen mit rund 7500 teilnehmenden Schülerinnen und Schülern seien ausgewählt worden, erklärte das Kultusministerium am Mittwoch. Zusammen mit den bereits teilnehmenden Schulen seien mehr als 9000 Kinder und Jugendliche involviert. Das Fach „Digitale Welt“ soll grundlegende Kompetenzen der Informatik mit der ökonomischen und ökologischen Bildung verbinden. Im Unterricht werden auch Themen wie Datenschutz, Cyberkriminalität und Mediennutzung aufgegriffen. Seit Beginn des ablaufenden Schuljahrs wird das Fach als Schulversuch an zwölf Schulen in Hessen unterrichtet.